Viih Tube foi às redes sociais, nesta segunda-feira, agradecer o apoio e mensagens de carinho após ter sido alvo de ataques de haters no fim de semana.

No Twitter, a youtuber publicou uma mensagem que recebeu de Juliette na qual a vencedora do "BBB 21" pedia a seus fãs que parassem de atacar Viih. "Ju, muito obrigada por isso. Ainda tenho muito o que aprender com você, você sempre me dizia isso e tinha razão!", escreveu.

Ju, muito obrigada por isso Ainda tenho muito o que aprender com você, você sempre me dizia isso e tinha razão! https://t.co/8X9k8RAyTM — Viih Tube (@viihtube) May 10, 2021

No Instagram, Viih contou que ficou feliz por algumas pessoas terem subido a tag "Viih Tube merece respeito". O ódio coletivo em cima da youtuber começou após alguns fãs de Juliette terem achado que Viih foi falsa com a advogada.

"Fui agradecer vocês, os 'cactos' (fãs de Juliette), os superzinhos, que subiram uma hashtag "Viih Tube merece respeito" no Twitter. Ontem, eu fiquei bem chateada com alguns comentários, ataques e ameaças. Comentei com vocês nos stories, no Twitter e hoje acordei com essa notícia. Fiquei muito feliz e queria agradecer imensamente o respeito e empatia", disse nos Stories.

"Eu sei que tem gente que ama, mas eu passei por muito hate lá no Twitter. Mas hoje eu vi uma coisa muito boa lá e queria agradecer demais vocês. Fiquei muito, muito feliz, de verdade. Alegrou muito meu dia, mudou meu dia".