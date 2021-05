Ludmilla e Brunna Gonçalves em Fernando de Noronha Reprodução Internet

Por O Dia

Publicado 11/05/2021 13:59 | Atualizado 11/05/2021 14:00

Rio - Ludmilla e sua mulher, Brunna Gonçalves, curtiram uns dias de descanso em Fernando de Noronha. A cantora postou no Instagram, nesta terça-feira, uma foto em que as duas aparecem bem plenas dando um beijo embaixo d'água. No entanto, Lud também relatou que passou por um "perrengue chique" ao tentar tirar a foto.

"Depois de beber quase 2 litros de água salgada, finalmente consegui a foto dos sonhos. Deem valor para essa top model aquática", brincou Ludmilla na legenda da imagem. Ludmilla e Brunna já voltaram ao Rio, mas continuam compartilhando fotos da viagem.