Publicado 12/05/2021 21:41 | Atualizado 12/05/2021 21:43

MC Don Juan fez um desabafo triste no Instagram, ao anunciar que sua namorada, DJ Allana, perdeu o bebê que estava esperando. A jovem sofreu um aborto espontâneo e perdeu o bebê que esperava do funkeiro.

O artista havia postado uma foto com a namorada com barriga de grávida para um clipe, em que ele contava que ia ser pai. O MC esclareceu que era verdade, ele só não havia anunciado oficialmente.



"Era tudo verdade mesmo, só que eu não tinha postado nada, era tudo surpresa. Só que ontem a gente fez a ultrassom e falaram que o coração do bebê não estava batendo. Agora é isso. Outra explico para todo mundo e converso com vocês... Não tenho o que falar. Vou ficar alguns dias fora daqui, porque eu preciso. Muito triste, muito. Mas Deus sabe de tudo. Já tinha feito todos os planos. Só estou avisando porque vou ficar alguns dias fora do ar, para vocês saberem", disse ele, no vídeo.