Orlando Drummond Globo/Estevam Avellar

Por O Dia

Publicado 13/05/2021 16:27 | Atualizado 13/05/2021 16:29

O quadro de saúde de Orlando Drummond, 101 anos, apresentou uma leve melhora de ontem para hoje. Nesta quarta-feira, o neto do ator, Alexandre Dummond, compartilhou detalhes da internação do avô nas redes sociais. O artista está há mais de 20 dias no Hospital Quinta D'Or, na Zona Norte do Rio, devido a uma crise de infecção urinária.

fotogaleria

Publicidade

"Muito obrigado pelo carinho e pelas mensagens de todos! O quadro do vovô segue grave, mas apresentou uma leve melhora de ontem para hoje. Parece que o antibiótico começa a apresentar resultado positivo. Ele está oscilando. Hoje, acordou mais disposto, tomou banho e comeu. Nossa corrente positiva parece estar funcionando! Aproveito para fazer um agradecimento à equipe de médicos, enfermeiros, técnicos em enfermagem, fisioterapeutas, fonoaudiólogos e todos da equipe de apoio, que, como sempre, prestam um serviço de excelência com muito carinho e calor humano. Vamos continuar com nossas orações para que nosso guerreiro saia dessa!", escreveu Alexandre.