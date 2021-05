Alinne Prado Divulgação

Por Filipe Pavão*

Publicado 18/05/2021 09:51 | Atualizado 18/05/2021 12:10

Rio - Desde que Alinne Prado assumiu o comando do "TV Fama" em abril, a jornalista passou a ter uma rotina que se divide em duas cidades. Durante a semana, ela desembarca em São Paulo para apresentar diariamente o programa sobre a vida das celebridades, da RedeTV!, ao lado da mineira Ligia Mendes. Já aos finais de semana, a carioca retorna ao Rio de Janeiro para matar a saudade da cidade e, principalmente, da família. “Sou super apegada ao meu marido, meu filho arteiro, Arthur, minha sobrinha que crio há anos, meu cachorro, Cartola”, diz.

“Temos sempre que buscar o lado bom de tudo. Durante a semana (a saudade) dói, mas, aos finais de semana que estamos juntos, nós nos curtimos ao máximo. Não desgrudo do meu filho... E não sinto aquela culpa típica da maternidade. Faço o que é possível. E meu filho, aos seis anos, reconhece minha força e admira. Meu marido e toda família me impulsionam, cada um chega juntinho fazendo sua parte. Eles são minha raiz. É bom viajar, trabalhar fora, voar vivendo novos desafios, mas ter um lar para voltar, cheinho de amor, não tem preço”, reflete Alinne.

A nova rotina em São Paulo faz Alinne sentir saudade “do calor, da praia, da informalidade e de andar de chinelo para todo lugar” que ela encontra no Rio, porém, a apresentadora revela estar gostando da nova cidade e pensa em se mudar para lá com a família.

“Eu sou carioca da gema mesmo, mas estou amando ‘Essepê’. Infelizmente, estou aqui num período de pandemia e a cidade está triste, assim como o mundo. Mas estou sonhando em curtir alguma balada bacana por aqui com geral vacinado”, conta.

Preparada para grandes desafios

“Desafiador” é como a jornalista define a atual etapa de sua carreira. Além da "boa troca" com a parceira de palco, Ligia Mendes, ela destaca a liberdade criativa que recebe da emissora para apresentar o “TV Fama”.

“Está sendo enriquecedor para mim. Estou experimentando me desconstruir e ir além. Estou amando... Eu tive contato com jornalismo de celebridades no ‘Vídeo Show’, mas no ‘TV Fama’ é diferente. Tenho que estudar mais a fundo a vida das celebridades. E num período no qual todo jornalismo fala de crise, doença e morte, eu poder falar de vida tem sido um alento”, reflete Alinne.

Com passagens pelo por outras emissoras, a apresentadora e jornalista faz uma análise de sua trajetória. “Amadureci demais com as experiências da Globo e da Record. Cresci, me tornei uma profissional mais completa, casca grossa. Entrei na TV muito ingênua, vinda do morro cheia de sonhos. Vivi ascensões, quedas e desilusões, mas também fiz bons amigos, realizei vários sonhos e hoje me sinto mais preparada para esses grandes desafios”, conta Alinne.

* Estagiário sob supervisão de Tábata Uchoa