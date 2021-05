Thales e os filhos Reprodução

Por O Dia

Publicado 19/05/2021 19:36 | Atualizado 19/05/2021 19:37

Thales Bretas compartilhou uma linda imagem ao lado dos filhos, Romeu e Gael. Na foto, o viúvo de Paulo Gustavo e os meninos assistem a um pôr do sol.

"Eu e eles", escreveu o dermatologista na legenda.







Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Thales Bretas (@thalesbretas)

Thales e os filhos estão passando um tempo em uma fazenda no interior de São Paulo. Com eles, estão Mônica Martelli, Ingrid Guimarães e Juliana Amaral, irmã de Paulo Gustavo. Paulo Gustavo faleceu no dia 4 de maio, aos 42 anos, devido às complicações da Covid-19.