Publicado 21/05/2021 21:44

Maraisa mostrou que sextou no maior pique. Nas redes sociais, a cantora compartilhou um vídeo do treino que fez e a boa forma da artista chamou a atenção dos seguidores.

Nas imagens, Maraisa surge fazendo exercícios usando apenas um biquíni branco. "SEXXXXTOU com S de SUOOOOORRRR endorfinado... E hoje, especialmente ao som do nosso ais novo sucesso Zero Saudade com Os Barões da Pisadinha. Quem aí também tá viciado nessa moda boa demaaaais?? Então se liga no que rolou aqui... 40" poli soco. 40" corrida lateral tocando o chão. 40" corrida estática. ABS Infra Unilateral 40" de cada lado", escreveu na legenda.







Recentemente, Maraisa revelou, em uma live, que está com o coração preenchido. Quem ocupa a vaga é o deputado estadual Ulyssses Moraes (PSL), do Mato Grosso. Na transmissão, a cantora mandou um "alô" ao vivo aos familiares do rapaz. "Quero mandar um abraço para minha sogra e meu sogro queridos, Lilian e Naime, que estão lá em Cuiabá"