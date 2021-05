Luísa Sonza Reprodução

Luísa Sonza está com o celular com defeito e encontrou uma saída de conseguir outro iPhone. Para trocar o aparelho, a cantora decidiu se inscrever em um sorteio no Instagram promovido por Fiuk.



No Twitter, Luísa comentou sobre o problema do celular. "Mano, a letra 'p' praticamente não está funcionando. Demorei um ano para escrever Spotify", reclamou.

Mano a letra p praticamente n tá funcionando, demorei um ano ora escrever Spotify — LUÍSA SONZA (@luisasonza) May 24, 2021

Os seguidores falaram para ela comprar outro e a cantora respondeu que o celular é muito caro.

É MUITO CAROOOO Q SACO https://t.co/U79K8CAUM1 — LUÍSA SONZA (@luisasonza) May 24, 2021

Como alternativa para conseguir outro celular, Luísa marcou três amigos em uma publicação de sorteio feito por Fiuk. Nas regras, os usuários que querem outro celular não poderiam marcar amigos famosos, mas a cantora marcou Anitta, Pabllo Vittar e Lexa, e justificou: "Mas Fiuk, meus amigos são famosos".

LUISA KKJKKKKKKKK pic.twitter.com/tOcFc1Qo71 — maria rita vip (@porsonza) May 24, 2021

Mesmo com a tentativa, Luísa Sonza não poderá concorrer ao sorteio, pois fez sua inscrição após o término da promoção.