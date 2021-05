Claudia Rodrigues é vacinada contra a covid-19 em São Paulo Ag. News

Por O Dia

Publicado 25/05/2021 14:17 | Atualizado 25/05/2021 14:26

Rio - Claudia Rodrigues recebeu a primeira dose da vacina contra a covid-19, nesta terça-feira, em São Paulo. Aos 50 anos, Claudia luta contra a esclerose múltipla desde os anos 2000 e se encaixa no perfil para receber a vacina com prioridade. Recentemente, a atriz foi internada com uma fissura no ombro e inflamação nos ligamentos devido a uma lesão na coluna.

Claudia Rodrigues ficou conhecida por seu papel em "A Diarista", em que interpretava a empregada doméstica Marinete. Ela se afastou da TV em 2013 para cuidar da saúde. Com a progressão da doença, a atriz teve redução de 30% da massa encefálica e vem fazendo tratamentos alternativos para conter o avanço das sequelas.