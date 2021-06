Rafael Cardoso passa por cirurgia cardíaca - Reprodução Instagram

Rafael Cardoso passa por cirurgia cardíaca Reprodução Instagram

Por O Dia

Publicado 09/06/2021 19:00 | Atualizado 09/06/2021 19:01

Rio - O ator Rafael Cardoso, de 35 anos, está se recuperando após passar por uma cirurgia de implante de desfibrilador cardíaco para cuidar da miocardiopatia hipertrófica. Em uma live, o artista confessou que sabia sobre um sopro no coração no tempo em que era atleta de futebol, mas parou de fazer acompanhamento médico.



"Sempre fui atleta. Joguei futebol no [nos times] Grêmio, Aimoré e Internacional. Sempre corri, malhei e o diagnóstico que tive lá atrás é que eu tinha um sopro no coração. Eu tinha, mas estava controlada e não continuei acompanhando porque tava tudo certo e por um relaxamento de não ir atrás mesmo", disse.