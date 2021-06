Feira O Mercado - Ana Brettas

Por O Dia

Publicado 11/06/2021 16:40

Rio - A partir deste sábado, dia 12, um projeto em parceria entre a produtora Caruá e O Mercado reúne cinco artistas para a Exposição de Arte Brasileira com Cerveja, Café e Afeto. O evento terá como grande destaque o coração anatômico de crochê, com cerca de 2 metros, feito pela artesã Bárbara Quadros, do Terracota. Para quem quiser levar a versão menor para casa, O Mercado terá peças dos artistas para vendas. De 12 a 24 de junho, de 10h às 16h, no Espaço Caruá, Rua Gago Coutinho, 08, Largo do Machado.

Para quem visita a CASA O MERCADO e sente curiosidade em ver mais peças dos artistas que fazem parte do projeto, entre os dias 12 e 24/06 acontece a exposição Exposição de Arte Brasileira com Cerveja, Café e Afeto, promovido pela produtora Caruá, com apoio do O Mercado.



Entre os cinco artistas selecionados, estarão Dani Ramalho (conhecida por sua pinturas de referência indígena); o projeto Terracota, comandado por Bárbara Quadros e Rostand Albuquerque (com esculturas em crochê, metal e madeira).



De 12 a 24 de junho, de 10h às 16h, no Espaço Caruá, Rua Gago Coutinho, 08, Largo do Machado.