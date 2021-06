Fachada do empreendimento que a Cury vai construir no Porto Maravilha pelo programa Casa Verde e Amarela - Divulgação

Por Cristiane Campos

Publicado 09/06/2021 11:14

A Cury Construtora acaba de lançar o Rio Wonder Residences, no Santo Cristo. É o primeiro empreendimento residencial no Porto Maravilha. Serão 470 unidades na primeira fase de construção e, na sequência, mais duas etapas, totalizando, três torres com 1.224 apartamentos que fazem parte do programa Casa Verde e Amarela. Há plantas de um e dois quartos, estúdios Varanda, opção de suíte e vaga de garagem, além de lazer e segurança.



O vice-presidente Comercial da construtora, Leonardo Mesquita, reforçou que a empresa chega ao Porto confiando no sucesso do negócio e com previsão de fincar o nome da empresa como uma das principais investidoras da operação urbana. "O Rio Wonder é um lançamento muito sonhado. Batalhamos para conseguir desenvolver a oportunidade do primeiro empreendimento residencial para o Porto Maravilha. Ao trazer moradores para uma região onde existiam apenas prédios comerciais, carregamos uma nova bandeira, mostrando que a Zona Portuária do Rio é o novo vetor de crescimento e desenvolvimento da cidade", ressalta Mesquita.

Foco na sustentabilidade

O Grupo Patrimar acaba de lançar o selo "Sempre Verde" para monitorar internamente as ações sustentáveis de cada empreendimento das marcas Patrimar e Novolar. A iniciativa seguiu as diretrizes de redução dos impactos ambientais, melhoria do local de trabalho, integração com a vizinhança e a comunidade, e conforto para o cliente, gerando mais satisfação, redução dos gastos, além do desenvolvimento da forma como o grupo é visto diante do tema sustentabilidade.



"A sociedade está cada dia mais consciente de sua responsabilidade perante os recursos naturais, além de exigente com os produtos que consome. Diante disso, a companhia sentiu a necessidade de acompanhar essa evolução em relação à sustentabilidade", explica Alex Veiga, CEO do Grupo Patrimar.