Sugestão de ambiente decorado da Tok & Stok para o Dia dos NamoradosDivulgação

Por Cristiane Campos

Publicado 07/06/2021 18:54

O Dia dos Namorados está chegando e, para quem deseja surpreender, a coluna reuniu algumas opções para decorar e encantar. Presentear com um objeto decorativo é uma ótima opção, pois além de prestigiar a pessoa amada, ela poderá exibir a peça em um local especial da casa. E tem para todos os gostos e bolsos. Na Amoedo Home Decor, o prato decorativo cerâmica branco e azul com a frase “Love is in the air” sai por R$ 10,74. Já o mini prato cerâmica “Hello Beautiful” pode ser comprado por R$ 16,74.



Entre as sugestões da Tok & StoK estão o mouse pad “Plant The Love” rosa/english gree por R$ 17,90, o quadro Registros de Amor (27 CM X 27 CM) por R$ 55,90, e a almofada “Plant The Love” na cor off white/preto (65 CM X 30 CM), que custa R$ 85,90.



A Casa Delas Home Décor aposta nos kits variados como o Hora da Sobremesa que vem com um bowl de coração vermelho, três pratos de corações em porcelana (tamanhos P, M e G) e um mini bowl coração vazado para brigadeiros por R$ 157,50. Outra opção que tem tudo a ver com a data é o Fondue Night 2 (dois aparelhos de cerâmica Gratidão ou Amor, um bowl coração vermelho e um mini prato Heart Colors) que sai por R$ 230.



Já a Dom Casero tem opções de cestas para comemorar a ocasião. Os produtos, além de adoçar o paladar da pessoa amada, também decoram, já que as latas de biscoito, por exemplo, podem ser aproveitadas depois como objetos decorativos. A cesta Carinho com oito itens custa R$ 345,30. Confira as fotos na galeria: