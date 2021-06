Advogada explica que a mediação de conflitos pode ser feita em poucas horas evitando sobrecarregar ainda mais a Justiça - Freepik

Advogada explica que a mediação de conflitos pode ser feita em poucas horas evitando sobrecarregar ainda mais a JustiçaFreepik

Por Cristiane Campos

Publicado 03/06/2021 11:01

Hoje, na coluna voltamos com a polêmica sobre os conflitos entre quem trabalha em home office e moradores com imóveis em obra durante a pandemia. A advogada Mariana Freitas de Souza, que também é sócia do escritório PVS Advogados é presidente do ICFML (Instituto de Certificação e Formação de Mediadores Lusófonos) no Brasil, orienta que esses desentendimentos podem ter na mediação um meio rápido de solução. Ela destaca algumas recomendações para solucionar conflitos de maneira rápida e assertiva. “Trata-se ainda de um processo totalmente virtual que preserva o relacionamento - pessoal ou profissional - que existe entre as partes”, afirma a especialista lembrando que a mediação dura horas, ou no máximo dias, em comparação a um processo judicial, que tem tempo médio de 10 anos. Confira algumas orientações:



Estabeleça uma forma de comunicação para resolver não apenas esses conflitos, mas outros que surjam no futuro;





Antecipe para os vizinhos a necessidade e o prazo da obra para minimizar o seu impacto no dia-a-dia do condomínio;





Não sendo possível esse contato direto, o condomínio poderia contratar e disponibilizar profissionais da mediação para auxiliar os moradores na resolução desse tipo de conflito.





Estasa adquire a carteira da Assempi Assessoria Imobiliária

A Estasa Soluções Imobiliárias acaba de adquirir a Assempi Assessoria Imobiliária. Com a novidade, a empresa amplia sua atuação na cidade e ultrapassa a marca de 600 condomínios administrados, que representam 35 mil unidades. Um cuidado muito importante nesta operação de aquisição da carteira é o fato da Estasa manter todo o quadro de funcionários da Assempi, efetuando a transferência da equipe de trabalho de forma imediata, respeitando a vontade do sócio fundador e família Assempi.



Para Luiz Barreto, presidente da Estasa, a administradora está preparada para o desafio de gerir uma carteira de condomínios no qual o grande diferencial era um excelente relacionamento entre clientes e a empresa.