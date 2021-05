Ambiente decorado do condomínio FontVieille é palco para evento de arquitetura e design Divulgação

Por Cristiane Campos

Publicado 26/05/2021 10:12

Alto luxo, arquitetura e design reunidos em uma mostra de tirar o fôlego. O condomínio FontVieille, no bairro Planejado Península, na Barra da Tijuca, vai receber neste sábado, dia 26, uma prévia da 2ª Mostra Rio Arquitetura & Design Garden. Depois o evento poderá ser visitado de 26 de junho a 1 de agosto, no Shopping Metropolitano Barra.



A exposição em primeira mão será no apartamento decorado disponível no empreendimento com todos os protocolos de segurança, entre eles número limitado de visitantes, com agendamento de hora em hora, álcool em gel em todos os ambientes e uso de máscaras. O coquetel será das 10h às 15h e terá programação que inclui um workshop de Design Floral, a exposição Terra Rio Paisagismo, além de degustação de cafés especiais com o barista Alexandre Rangel.



Segundo Yone Beraldo, gerente de Marketing da Carvalho Hosken, empresa desenvolvedora da Península, o espaço é muito disputado para mostras e outros eventos. “A Península é um objeto de desejo, pois é a perfeita conexão entre a inspiração arquitetônica e a beleza natural. E o FontVieille é um dos grandes destaques. O condomínio impressiona por suas obras de artes, além dos espelhos, lustres e mobiliário. Estamos muito felizes por receber a abertura da mostra, pois ela tem tudo a ver com o universo Península”, diz Yone.



Loja conceito na Oscar Freire

Loja conceito em São Paulo terá uma decoração nova todo mês Divulgação

A Housi e a Vitacon estão lançando uma loja conceito na Rua Oscar Freire, em São Paulo. O espaço terá uma decoração nova a cada mês, sempre com inspiração em artistas ou marcas que possam despertar o desejo do público. O objetivo é mostrar que comprando um apartamento na Vitacon é possível colocá-lo na plataforma da Housi para garantir uma maior rentabilidade e ainda decorar os ambientes por meio da Housi Decor. O investimento na ação será de R$ 1,2 milhão durante todo o ano. "A ideia é termos uma loja bem dinâmica, sempre associando a decoração a uma marca instagramável ou a um artista para que o público possa realmente experimentar”, explica Alexandre Frankel, CEO da Housi.