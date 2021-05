Lotes em Rio das Ostras podem ser financiados e imobiliária oferece transporte gratuito até o local Freepik.com

Por Cristiane Campos

Publicado 21/05/2021 17:04

Para quem planeja construir a casa dos sonhos ou até mesmo trocar o aluguel pelo imóvel próprio, a coluna separou duas oportunidades para serem analisadas, aproveitando o fim de semana que está chegando. A primeira é sobre a aquisição de terrenos para a construção de um novo lar e até para investir que tem atraído cada vez mais interessados. Para quem busca uma oportunidade na Região dos Lagos, por exemplo, a Morar Mais Imobiliária vai promover de 22 a 30 de maio o evento Compra Fácil Rio de Ostras, com todos os protocolos de segurança (número limitado de clientes, distanciamento social, álcool em gel e máscaras).

A campanha é válida para lotes de 360 metros quadrados, que fazem parte de um bairro planejado que está sendo construído na região. De acordo com André Barros, presidente da Morar Mais, há terrenos a partir de R$ 52 mil, com entrada a partir de R$ 4 mil e prestações a partir de R$ 439. Além disso, é possível financiar direto com a empresa em até 180 meses. “Além das condições muito atraentes, não faremos análise de crédito e o cliente poderá sair do evento com o financiamento aprovado. Vale ressaltar que todos os lotes são 100% legalizados com RGI (Registro de Imóvel) individual”, explica Barros.

Para oferecer mais conforto e facilidade, ele diz ainda que quem quiser deixar o carro na garagem contará com transporte gratuito até o evento. Os atendimentos vão acontecer na sede da construtora Terra Sol (Estrada Velha de Rio Dourado, 235, Palmital, Rio das Ostras). Para agendar a visita, basta entrar em contato via WhatsApp pelo (21) 96506-4226. É importante comparecer ao local com identidade e CPF.

Vale lembrar que, segundo estudo do Centro de Pesquisa e Análise da Informação do Secovi Rio (Cepai), no primeiro trimestre deste ano houve um crescimento de 40,5% na negociação de terrenos no Rio de Janeiro, na comparação com o mesmo período de 2020.

Banco do Brasil oferece descontos de até 68%

A segunda opção são as novas ofertas do Banco do Brasil que vão até o dia 31 de maio, reunindo imóveis com descontos de até 68% nas modalidades de leilão e venda direta, aquelas unidades que foram a leilão e não foram arrematadas. As 1.317 oportunidades estão no site Seu Imóvel BB, parceria da instituição financeira com o outlet de imóveis Resale. Os valores iniciam em R$ 20 mil e vão até R$ 7.088.335.

Os imóveis podem ser comprados à vista, com mais 3% de desconto, ou parcelados em até 12 vezes sem juros. São unidades quitadas e que não têm dívidas a cargo do adquirente. As vendas ocorrem de modo facilitado e 100% online. Vale ressaltar que nessas modalidades de aquisição, a maioria dos imóveis está ocupada e a responsabilidade para retirar o ocupante, que pode ser o proprietário inadimplente ou não, é de quem arremata o bem. Além da venda direta, a instituição também realiza leilões virtuais, intermediados pelos leiloeiros oficiais do Banco do Brasil.