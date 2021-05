Os espaços pets ganham ainda mais fôlego nos lançamentos. No condomínio Vitale Eco, em Vargem Grande, por exemplo, o ambiente é um dos destaques da área de lazer Divulgação

Por Cristiane Campos

Publicado 20/05/2021 19:04

Os pets fazem parte da vida de muitas famílias, não é mesmo? E atentas a esta demanda, as construtoras têm desenvolvido projetos que contemplam ambientes exclusivos para os bichinhos também pelo programa Casa Verde e Amarela. É o caso do Vitale Eco, residencial da Construtora Vitale em Vargem Grande. O empreendimento conta com espaço pet para os animais de estimação brincarem ao ar livre e em segurança. A segunda fase de vendas tem imóveis a partir de R$ 185 mil, entre casas, apartamentos e unidades gardens, aquelas com quintal privativo.



A Cury também oferece o espaço pet em seus empreendimentos Alto São Cristóvão e o Completo Guanabara, em São Gonçalo, além de outros ambientes para que a diversão aconteça sem sair de casa. A Cury oferta unidades ainda em bairros como Bonsucesso, Irajá, Campo Grande, Piedade e em Nova Iguaçu.

CAC Engenharia patrocina projeto social

É muito bom trazer para a coluna exemplos de ações sociais promovidas pelas construtoras. A CAC Engenharia acaba de fechar o patrocínio do Clube Social Esportivo Rio das Pedras, que fica no bairro Rio das Pedras, em Jacarepaguá. O projeto social atende crianças de 5 anos de idade e jovens de até 17 anos. O objetivo não é formar jogadores profissionais e sim tirá-los das ruas e promover a inclusão por meio do esporte. Cristiano Coluccini, CEO da CAC, afirma que patrocinar o clube é uma oportunidade de ver crianças e jovens se desenvolvendo de forma saudável.