Preço do metro quadrado residencial para venda tem alta em maio. Startup que facilita a compra do imóvel entra na Barra e em São Conrado

Por Cristiane Campos

Publicado 24/05/2021 20:16

A cidade do Rio registra um aumento no valor do metro quadrado para venda residencial, de acordo com dados do Centro de Pesquisa e Análise da Informação (Cepai) do Secovi Rio (Sindicato da Habitação). O preço fechou em R$ 8.806, contra R$ 8.554 registrados no mesmo período do ano passado. Em abril deste ano, o valor ficou em R$ 8.671, o que demonstra certo crescimento nestes primeiros meses de 2021. Segundo o estudo, o Rio tem até o momento 102.711 imóveis ofertados para venda, incluindo casas e apartamentos.



Já com relação aos imóveis disponíveis para locação, o valor do metro quadrado residencial encerrou maio com pequena queda de R$ 31,37, contra R$ 31,42 registrado em abril e R$ 31,60 apurado em março deste ano.

Expansão para Barra e São Conrado

A Loft, que chegou ao Rio pela Zona Sul, está expandindo a sua atuação para Barra da Tijuca e São Conrado. Já são mais de 200 apartamentos à venda nesta nova área de atuação na cidade.



A startup facilita a compra de imóveis por meio de uma experiência digital e com preços e informações verificados, além de apresentar opções de financiamento para cada tipo de perfil familiar. A meta até dezembro é triplicar o número de oportunidades nos dois bairros.

Aluguel de ferramentas

Espaço na Barra da Tijuca conta com uma área de projetos variados para inspirar os clientes Divulgação

A unidade da Leroy Merlin na Barra da Tijuca passou por uma reforma e agora conta com várias novidades, entre elas uma área dedicada a projetos de cozinhas, quartos, escritórios, closets, banheiros e área de serviço para inspirar os clientes. A reformulação permitiu, ainda, a disponibilização de um maior número de produtos para pronta entrega.



A loja, localizada ao lado do Casa Shopping, tem cerca de 30 mil itens para venda e é a terceira em faturamento da rede no Brasil. Um dos serviços disponíveis é o aluguel de ferramentas para incentivar projetos no estilo "faça você mesmo". É possível alugar, por exemplo, furadeira e parafusadeira elétricas, escada de três metros, lavadora de alta pressão, marteletes, lixadeiras, e scanner de parede, entre outros itens.