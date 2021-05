Os condomínios enfrentam vários desafios e a demanda por gestores mais preparados é cada vez maior Freepik

Por Cristiane Campos

Publicado 18/05/2021 16:10

Com a atividade de síndico profissional em alta, quem deseja entrar para o segmento ou aperfeiçoar os conhecimentos para impulsionar a carreira precisa investir em qualificação para ter uma boa e assertiva gestão condominial. Pensando nisso, a coluna reuniu três oportunidades de cursos na área.

Começam hoje as aulas do curso de Gestor de Propriedades Urbanas (GPU), da Apsa. O síndico profissional certificado se qualifica para atender diversos condomínios, possibilitando faturamento médio entre R$ 6 mil e R$ 30 mil por mês, dependendo da quantidade e do porte dos condomínios. Para exercer a função, não é exigida formação em nível superior. Basta o ensino médio. Com mais de 100 horas aulas, o módulo será online com aulas ao vivo pela internet. Também há uma modalidade EAD (Ensino a Distância), com aulas gravadas que podem ser cumpridas em 15 horas. O investimento é de R$ 1.100 para o curso online, podendo ser dividido em até cinco parcelas. Informações em apsa.com.br/gpu/.

"Nunca o condomínio demandou tanta atenção como nos dias de hoje, onde muitas pessoas agora moram e trabalham no mesmo lugar. São cada vez mais serviços disponibilizados e mais moradores frequentando os espaços comuns dia e noite. Os condomínios também enfrentam desafios orçamentários e a demanda por gestores que realmente entendam como torná-los mais eficientes é cada vez maior", comenta Marcelo Eller, gerente da Apsa.

Deseja que as suas assembleias condominiais alcancem bons resultados? A dica é o curso 'Assembleias Condominiais', da UniSecovi Rio, que começará no dia 24 de maio, com aulas via plataforma Zoom. Entre os assuntos que serão abordados estão convocação, instalação e funcionamento, assembleias ordinárias e extraordinárias, e como redigir uma ata clara e objetiva. Investimento: contribuintes Secovi Rio (R$ 206,50) e demais interessados (R$ 295). Pagamento por boleto bancário ou cartão de crédito. Neste último caso, o valor pode ser parcelado em até três vezes sem juros. Informações em bit.ly/3eSj8MY.