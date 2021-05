O acompanhamento da reforma vai desde o pedido de orçamentos até o pagamento e realização do serviço Divulgação

Por Cristiane Campos

Publicado 19/05/2021 16:42

A solicitação de serviços já era uma realidade em nossas vidas e se intensificou com o isolamento social. E com mais tempo em casa, as pequenas reformas acompanharam esse ritmo, pois as pessoas, além de pedir comida e carro, expandiram suas buscas para compras de mercado e profissionais de reforma via aplicativo. A Triider, plataforma de serviços de manutenção e pequenas reformas, por exemplo, cresceu 157% entre março de 2020 e 2021.

O app já realizou mais de 50 mil atendimentos de manutenção, pintura, hidráulica, elétrica, e marido de aluguel, entre outros. "Com o consumidor ficando mais tempo em casa, a solicitação de pequenas reformas tem crescido muito. No Triider, especialmente, o serviço é solicitado por aplicativo e são cerca de três orçamentos oferecidos a esse cliente. Após contratada, a reforma é feita de acordo com regras de distanciamento e protocolos de higiene, além de acompanhamento de toda a jornada do cliente", explica Juliano Murlick, CEO da startup.

A plataforma oferece atendimento 24 horas, analisando as necessidades do cliente para fazer o direcionamento ao profissional adequado. Segundo a empresa, o acompanhamento vai desde o pedido de orçamentos até o pagamento e realização da reforma. Além disso, o serviço pode ser parcelado em até seis vezes.