Sala decorada de um dos empreendimentos da Danpris em São Paulo Divulgação

Por Cristiane Campos

Publicado 27/05/2021 19:08 | Atualizado 27/05/2021 19:34

Pesquisa da Escola Superior de Propaganda e Marketing (ESPM) sobre o comportamento do consumidor em relação ao dinheiro mostrou que 54% dos entrevistados preferem comprar a alugar imóveis. Isso mostra que o lar tornou-se uma prioridade na lista dos brasileiros, principalmente durante o período de isolamento social, pois muitas pessoas tiveram que se adaptar ao home office. Outro dado importante são os estoques que estão diminuindo e as construtoras voltam a pisar no acelerador para lançar seus empreendimentos que vão do segmento econômico ao alto padrão.



A Danpris, construtora paulista, por exemplo, investe em entregar empreendimentos completos. "Nosso objetivo é oferecer um produto com qualidade e acabamento de primeira linha em uma localização próxima à capital paulista, prezando pelo conforto, além de facilitar a forma de pagamento possibilitando que mais famílias realizem o sonho da casa própria", diz Dante Seferian, CEO da empresa. No Rio, as construtoras também inovam em seus projetos e a coluna fez uma seleção de oportunidades para ajudar você que planeja trocar o aluguel pela casa própria. Confira:



Imóveis em Nova Iguaçu

Residencial em Nova Iguaçu tem unidades com entrada parcelada em até 60 vezes Divulgação

A CAC Engenharia oferece em Nova Iguaçu o Morada do Sol, com 440 unidades. O empreendimento fica a 15 minutos do centro da cidade e terá, além de segurança 24 horas, lazer com salão de festas, churrasqueira, playground, playbaby, piscinas adulto e infantil, quadra e bicicletário. Os imóveis têm preços a partir de R$ 124.900, com entrada parcelada em até 60 vezes, além de registro e ITBI (Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis) grátis. Há opções também em Campo Grande e São Gonçalo.



Bairro planejado em Duque de Caxias

Área de lazer do bairro planejado em Duque de Caxias que tem imóveis a partir de R$ 133 mil Divulgação

Para quem busca um novo lar em Duque de Caxias, a Riviera Construtora está comercializando a segunda fase do bairro planejado Central Park Riviera, com unidades a partir de R$ 133 mil e entrada facilitada. O empreendimento contará com lazer completo e segurança.



Oportunidade na Serra

Unidade garden de residencial em Teresópolis pode ser comprada por R$ 180 mil. Tipologia é muito procurada na pandemia Divulgação

A Região Serrana do Rio tem sido uma opção para muitas famílias em tempos de Covid-19. Se este é o seu caso, a Riooito está construindo em Teresópolis o Cenário dos Pássaros, residencial com 200 unidades, 12 itens de lazer e segurança. Um dos diferenciais do projeto é o preço, pois cada unidade custa R$ 180 mil, independentemente da posição (sol da manhã ou tarde) e andar, além das gardens que têm quintal privativo.



Seis mil metros quadrados de área verde

Empreendimento em Vargem Grande tem mais de seis mil metros quadrados de área de lazer ao ar livre Divulgação

Em Vargem Grande, a segunda fase do Vitale Eco, da Construtora Vitale, tem 110 imóveis com valores a partir de R$ 185 mil. Serão, no total, 406 unidades entre casas e apartamentos, incluindo as gardens (com quintal exclusivo), além de varandas em vidro e elevador em cada edifício. O empreendimento tem mais de seis mil metros quadrados de área de lazer ao ar livre, com opções para todos da família.



Lançamento em Niterói

Uma das áreas de lazer do residencial que está sendo lançado em Niterói. Apartamentos custam a partir de R$ 199 mil Divulgação

A Cury Construtora está lançando em Niterói o Urban Downtown, com 402 unidades, lazer completo e segurança. Os apartamentos de um e dois quartos custam a partir de R$ 199 mil, ideais para quem tem renda familiar a partir de R$ 4.500. Os interessados que fecharem negócio ganharão piso laminado nos quartos, e poderão usufruir do programa de fidelidade "Chega Mais", onde a cada seis parcelas mensais consecutivas pagas em dia, uma é por conta da Cury.