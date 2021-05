Leilão de imóveis noturno no dia 27 terá live para tirar dúvidas Freepik

Por Crisitane Campos

Publicado 25/05/2021 19:29

Mais uma opção para comprar o imóvel com desconto. O portal Imovelweb vai participar da live de abertura do leilão de imóveis noturno promovido pela Leilão VIP. O evento acontecerá no dia 27 de maio, a partir das 19h30, e poderá ser acompanhado pelo Instagram (@leilaovip_oficial) e (@imovelweb). Tiago Galdino, CFO do Imovelweb, e Vicente Paulo Albuquerque, leiloeiro oficial e Fundador do Grupo Vip leilões, estarão ao vivo para compartilhar informações do setor e tirar as principais dúvidas do público. Após a live de abertura, um leilão vai ofertar nove imóveis do Bradesco com preços abaixo do mercado, pagamento parcelado e desconto de 10% nas negociações à vista. No Rio, há um apartamento em Jacarepaguá, com 75 metros quadrados, uma vaga de garagem e lazer completo. O lance mínimo é de R$ 247 mil. Há ainda opções de imóveis em São Paulo, Minas Gerais, Pernambuco, Paraná e Santa Catarina.

Live terá sorteios de carros e vouchers de R$ 1 mil em compras

Fachada do empreendimento na Barra da Tijuca faz parte da live imobiliária e conta com condições especiais Divulgação

Publicidade

A Riva Incorporadora, construtora do Grupo Direcional, fará no dia 29 de maio uma live commerce. Com duração prevista de uma hora, o evento virtual vai comercializar somente imóveis de empreendimentos dos estados do Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais. Serão oferecidas condições especiais de aquisição dos apartamentos e ofertas exclusivas para produtos dos parceiros. A Riva vai sortear em cada praça um Mobi 2021 versão Trekking e vouchers de R$ 1 mil em compras na Magalu, além de oferecer benefícios como bônus de desconto no sinal (valor total pode ser dividido em até 60 vezes) para quem comprar uma unidade nos programas. Serão três lives, uma em cada estado.