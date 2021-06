Apartamento decorado de residencial na Vila da Penha que tem unidades a partir de R$ 428 mil - Divulgação

Por Cristiane Campos

Publicado 02/06/2021 17:46 | Atualizado 02/06/2021 17:47

Entrada do novo residencial que será construído na Avenida Marechal Rondon, no bairro Riachuelo - Divulgação

A coluna trouxe hoje mais algumas opções para quem deseja comprar um imóvel, principalmente neste momento de juros mais baixos. São unidades prontas e em construção na Zona Norte para você decidir qual é a mais indicada para o seu perfil familiar. A Avanço Realizações Imobiliárias, por exemplo, tem três condomínios na região que estão com condições especiais. O Now Irajá e o Now Vista Alegre estão prontos para morar, oferecendo unidades de um, dois e três quartos. Os imóveis têm preços a partir de R$ 276 mil, com sinal apenas de 10%, financiamento em até 35 anos, podendo usar o FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) e o carro na entrada.



Já o Now Lafayette, na Vila da Penha, tem previsão de entrega para dezembro. As últimas unidades de dois quartos (uma suíte) estão com valores a partir de R$ 428 mil e sinal também de apenas 10%, além de carro e FGTS que podem ser usados na negociação. Julio Borges, gerente Comercial da empresa, explica que, ao fechar negócio no Now Lafayette, o futuro morador começará a pagar as parcelas do financiamento na entrega das chaves. “Durante a construção, o cliente paga apenas uma taxa de obra que é corrigida pela TR (Taxa Referencial) e ainda garante desconto de 2% no saldo devedor quando o contrato de financiamento é assinado em 60 dias”, orienta.



Segundo ele, quem optar pelo financiamento, uma exclusividade do novo programa da Caixa, terá juros a partir de 4,75% ao ano mais TR e prazo de financiamento de até 35 anos. “Importante lembrar que há vantagem quando o cliente antecipa o crédito imobiliário, pois ele não se descapitaliza com sinal e pré-chaves, consegue ter um fôlego financeiro durante a obra, não sofre reajuste do valor do seu saldo devedor e garante as menores taxas de juros da história”, avalia Julio.

Apartamentos pelo Casa Verde Amarela

A Vivaz, marca do grupo Cyrela voltada ao segmento econômico, acaba de lançar um residencial no bairro Riachuelo, na Avenida Marechal Rondon, uma das principais da Zona Norte, que liga o Méier ao Maracanã. O Vivaz Marechal Rondon faz parte do programa Casa Verde e Amarela e terá uma única torre, além de lazer completo e segurança. “Queremos mostrar para os nossos clientes que é possível comprar uma casa própria de qualidade. Os nossos empreendimentos têm a facilidade de pagamento do MCMV, hoje Casa Verde e Amarela, com a qualidade que a Vivaz costuma entregar em todos os seus produtos”, afirma Thiago Athayde, gerente Geral da Vivaz. No total, serão 208 apartamentos de um e dois quartos com metragens entre 32 e 44 metros quadrados.