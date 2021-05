Rede de material de construção Amoedo lança campanha 'Sua solidariedade é um prato cheio' no Rio Freepik

Por Cristiane Campos

Publicado 31/05/2021 15:20 | Atualizado 31/05/2021 15:20

Mais uma ação de ajuda ao próximo em tempos tão difíceis. A Amoedo Home Center acaba de lançar a campanha 'Sua solidariedade é um prato cheio', transformando várias lojas da rede em pontos de arrecadação de alimentos não perecíveis que serão doados às instituições beneficentes abaixo relacionadas. A ação terá validade por todo o mês de junho, com previsão de ser prorrogada. Confira os pontos de arrecadação em mais uma iniciativa do bem:



1 - Amoedo Barra: Associação de Moradores da Tijuquinha.



2 - Amoedo Recreio: Igreja Evangélica Assembleia de Deus Ministério Viga.



3 - Amoedo Caxias: Projeto Selina Quarentona.



4 - Amoedo Dutra: Casa do Menor São Miguel Arcanjo.



5 - Amoedo Niterói: Igreja Evangélica Assembleia de Deus Ministério Apascentar em Porto da Pedra.



6 - Amoedo Frei Caneca: Venerável Irmandade S. S. Santo Antônio dos Pobres.



7 - Amoedo Botafogo: Celpi - Costura e Lactário pró-Infância.



8 - Amoedo Freeway: Abrigo Evangélico da Pedra de Guaratiba.



9 - Amoedo Copacabana: Project Favela.



10 - Amoedo Madureira: Instituição Cristolândia de Madureira.



11 - Amoedo Jardim Botânico: CBRio - Comunidade Batista do Rio.



12 - Amoedo Ipanema: Tererê Kids Project.



Oportunidade para pequena empresa

A Disensa, rede de franquias de material de construção, acaba de fechar parceria com a BizCapital, fintech voltada para soluções financeiras para a pequena empresa brasileira. O objetivo é facilitar o acesso de seus franqueados a crédito empresarial de forma simples. Os lojistas podem obter até R$ 200 mil, com pagamento parcelado em até 24 meses e taxas mensais a partir de 1,99%. "Dar suporte aos nossos franqueados e ajudá-los a crescer é nossa missão. Por isso, estamos sempre buscando parcerias, serviços e soluções que impactem positivamente nas vendas, no faturamento, no atendimento ao cliente e na gestão do negócio", afirma Henrique Gutterres, gerente geral da Disensa no Brasil.