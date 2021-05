Com a adoção do home office, muitos espaços alugados foram devolvidos, contribuindo para a alta taxa de desocupação do Centro Freepik

Por Cristiane Campos

Publicado 28/05/2021 14:11 | Atualizado 28/05/2021 14:23

A adoção do home office como uma das medidas para conter o avanço da Covid-19 impactou consideravelmente o mercado de locação comercial no Centro da cidade. Segundo estudo da Apsa, a taxa de vacância no bairro está em 37,5% nos residenciais (abril) e 39,02% nos comerciais (primeiro trimestre de 2021). Ambas são as maiores taxas dos últimos três anos. Em abril, a vacância geral dos imóveis residenciais nos outros bairros da cidade bateu 19%, a maior da série histórica.



De acordo com a pesquisa, o pico foi registrado em março de 2021, quando completou-se um ano de pandemia no Brasil. O levantamento indica ainda que a comparação entre as taxas de esvaziamento mensal de imóveis alugados no bairro apresentou uma variação de mais de 150%. "O aumento nas desocupações está ocorrendo em razão dos negócios que adaptaram suas operações ao novo contexto da economia, reduzindo, infelizmente, a mão de obra. Por outro lado, temos o efeito do esvaziamento e redução acentuada no fluxo de pessoas para o Centro da cidade, também associados às medidas restritivas de saúde e segurança para controle da Covid-19, causando redução na demanda por serviços, afetando pequenos comércios, consultórios, consultorias etc.", analisa Jean Carvalho, gerente Geral de Imóveis da Apsa.

Plano Reviver Centro

Para reverter este quadro, uma das iniciativas é o plano Reviver Centro, que tem como objetivos estimular a recuperação social, econômica e urbanística, atraindo novos moradores e estabelecendo diretrizes para a renovação, qualificação e manutenção do espaço público e os bens históricos do Centro do Rio.



Atenta a este cenário, a Sto Brasil criou o programa reStore que permite proteger ou aumentar o valor da propriedade em até 40% a partir da escolha de níveis específicos para cada necessidade de restauração. Por meio da iniciativa, o condomínio pode contratar um único fornecedor de materiais e serviços para atender a todos os requisitos de manutenção e restauração. Entre as opções estão limpeza e repintura; reparação e recobrimento; retrofit e desempenho térmico; e remoção e reconstrução.