Empreendimento na Praia do Flamengo terá serviços compartilhados e gestão da locação feita pela HousiDivulgação

Por Cristiane Campos

Publicado 04/06/2021 09:16 | Atualizado 04/06/2021 09:21

Em tempos de busca por uma moradia que esteja dentro de uma proposta mais moderna, contemplando serviços e conveniências, a D2J Construtora vai lançar este mês o Insight Rio, na Praia do Flamengo. O residencial terá apenas 42 unidades e será lançado em parceria com a Konek Transformação Imobiliária. Com valores a partir de R$ 580 mil, a expectativa da D2J é alcançar um Valor Geral de Vendas (VGV) de R$ 36 milhões. A Housi fará a gestão completa do imóvel para o proprietário investidor.



O empreendimento contará com portaria virtual e aplicativos exclusivos e sustentáveis, além de serviços compartilhados como coworking, lavanderia, lounge, espaço gourmet e spa, entre outros. O serviço pay per use, aquele que só é pago se a pessoa utilizar, também será oferecido. Segundo Daniel Afonso, diretor da D2J, as obras começaram bem antes do lançamento. "Este é um grande diferencial, pois para o investidor, o retorno dele com o aluguel tende a vir mais rápido, já que o edifício estará pronto antes do prazo de construção habitual que é de 18 meses", afirma Afonso.



Mais de 800 lotes no Recreio

Área de lazer de loteamento no Recreio terá um clube de 7 mil metros quadrados Divulgação

Já para quem está de olho em um terreno para construir uma casa personalizada, a Start Investimentos está lançando o Riviera do Recreio, com 830 lotes de 180 a 310 metros quadrados, em um empreendimento com ampla estrutura de lazer e segurança. "Entre os destaques estão a área de lazer com um clube de 7 mil metros quadrados e várias opções para toda a família e o Pontal Beach Point, uma área VIP na praia que vem ao encontro desta necessidade por mais espaço e contato com o verde e o mar", conta Eric Labes, CEO da Start. Os terrenos legalizados têm valores a partir de R$ 393.300 e financiamento direto com a empresa em até 120 meses.



De acordo com Labes, o segmento está em alta por dois motivos: os baixos juros e a nova percepção de morar que a pandemia trouxe. “Esse casamento despertou a atenção do cliente final e do investidor interessados na aquisição de casas e lotes", avalia.