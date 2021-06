Quem comprar um apartamento da MRV vai ganhar um vale-compras de R$ 400 e concorrer ao sorteio de um carro, mas fique atento as datas da promoção - Divulgação

Quem comprar um apartamento da MRV vai ganhar um vale-compras de R$ 400 e concorrer ao sorteio de um carro, mas fique atento as datas da promoçãoDivulgação

Por Cristiane Campos

Publicado 10/06/2021 09:45

Para comemorar o Dia dos Namorados, a MRV vai dar um vale-compras de R$ 400 para ser trocado por um par de alianças para quem assinar contrato de compra de um apartamento até o dia 13 de junho. Além disso, a empresa vai sortear um apartamento para quem comprar uma unidade até o dia 21 de junho. Essas ações fazem parte da campanha #elaspedem que incentiva a igualdade de gênero e o empoderamento. "O nosso objetivo com a campanha é encorajar as mulheres a se sentirem empoderadas para irem atrás de seus sonhos", conta Alexia Faleiro Duffles Drummond, diretora de Marketing da MRV.



Para Márcia Aguirre, CSO (Chief Strategy Officer) da SunsetDDB, a campanha aproveita uma data muito especial sobre a expressão do amor para que as mulheres, que têm forte influência na decisão das compras de imóveis, possam tomar a iniciativa de propor uma nova realidade de convivência com seus parceiros ou parceiras. "Estamos incentivando que as mulheres usem seu poder de decisão para reforçar a oportunidade de conquistar um futuro a dois", diz Márcia.

Construção com arte no Jardim Botânico

Construtora investe em mosaico de vidro e cerâmica para anunciar seu lançamento residencial na Rua Jardim Botânico Divulgação

A chegada da Bait Incorporadora ao bairro do Jardim Botânico vai contar com um painel artístico de aproximadamente 24 metros de extensão, desenvolvido pelo escritório Burle Marx, que vai ornar o novo empreendimento residencial que será lançado este mês.



Com exposição para a Rua Jardim Botânico, o mosaico de vidro e cerâmica usa palheta de cores que homenageia as matas cariocas em contraste com o céu rosado das tardes de outono e primavera no Rio. No ano passado, o lançamento da Bait na orla de Copacabana também contou com paisagismo e arte do escritório Burle Marx.