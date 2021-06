Van da casa própria apresenta o empreendimento e aprova o financiamento da Caixa na hora - Divulgação

Por Cristiane Campos

Publicado 08/06/2021 17:12

O aquecimento do mercado pode ser sentido nos números positivos divulgados recentemente por imobiliárias, construtoras, bancos e entidades do setor. E para ratificar o bom desempenho, a Datastore apresenta mais uma pesquisa que revela que 28,08% das famílias brasileiras com salário superior a 1,5 mil/mês, até as altas rendas, têm a intenção de comprar imóveis nos próximos 24 meses, o que corresponde a mais de 14,25 milhões de famílias, o quinto recorde sucessivo de maior demanda do século.

"Em 2021, de janeiro a abril, quando a pandemia atingiu seu ápice no Brasil, a demanda imobiliária aumentou 829,3 mil famílias, ou seja, 207 mil famílias por mês. Por isso que os bancos, incorporadoras e associações de classe vêm destacando o aumento real das vendas", explica Marcus Araujo, fundador da Datastore.

De olho neste cenário, a Riviera Construtora está com a ação Van da Casa Própria para facilitar o acesso de quem planeja sair do aluguel em Duque de Caxias. O veículo percorre os principais pontos da região para apresentar o Central Park Riviera, novo bairro planejado e iniciar na própria van toda a negociação. “Avaliamos a documentação do cliente e, se tudo estiver certo, aprovamos o crédito na hora. A pessoa poderá sair com o contrato de compra no momento da visita”, afirma Jamille Dias, diretora de Vendas e de Marketing da construtora.

“É importante que o interessado venha com toda a documentação para ser prontamente atendido: CPF, identidade, carteira de trabalho e comprovante de residência. Para os autônomos, é preciso apresentar os seis últimos extratos bancários”, explica.

Com unidades a partir de R$ 133 mil, o Central Park Riviera é um projeto pelo programa Casa Verde e Amarela voltado para famílias com renda a partir de R$ 1.400. “Mais de 80% dos compradores são de pessoas da própria região. Já a faixa etária dos clientes vai de 25 a 38 anos. São famílias que desejam lazer completo e segurança, além de um imóvel mais novo”, conta Jamille. Para saber os locais onde a van estará este mês, basta entrar em contato pelo (21) 98413-5001.