Publicado 14/06/2021 12:50 | Atualizado 14/06/2021 13:02

Rio - Alejandro Sanz já esteve no Brasil em diversas oportunidades e mostrou que está por dentro da carreira musical de Anitta. O cantor espanhol, que já colaborou com Ivete Sangalo e Ana Carolina, compartilhou um vídeo em seu perfil, neste domingo, para homenagear a intérprete de "Girl From Rio".

“Gosto de dedicar os domingos e hoje é para você, Anitta. A admiração é um tipo de amor que te guia e te empurra para nos ajudar a melhorar o que mais gostamos de fazer. Anitta, isso é mútuo”, escreveu o artista para legendar um vídeo que mostra Anitta falando sobre a admiração que sente por ele.

No vídeo, Anitta ainda aparece cantando a canção "Looking for Paradise", junto de Nick Jonas e do rapper porto-riquenho Residente, em homenagem feita pelo Grammy Latino ao cantor espanhol em 2017.



Em resposta à publicação de Alejandro, Anitta se reiterou sua admiração pelo espanhol. "Te amamos", escreveu ela.

