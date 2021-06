GKAY mudou o visual e agora está mais loira do que nunca - ReproduÇÃO DO Instagram

GKAY mudou o visual e agora está mais loira do que nunca ReproduÇÃO DO Instagram

Por O Dia

Publicado 15/06/2021 17:07

Gkay usou as redes sociais para fazer um desabafo sobre as críticas que vem recebendo sobre sua aparência. Nos Stories, a influencer se mostrou exausta com a situação e disse não "aguentar mais" as opiniões alheias sobre a sua vida.

"Juro por Deus, vocês não sabem o que vocês fazem com a autoestima de uma pessoa. Vocês jogam ela no lixo porque é toda hora, toda hora: cabelo feio, cara feia, roupa feia, corpo feio. Deixa, gente, deixa eu ser feia", disse Gkay.

Publicidade

Parte das críticas chegaram após Gkay mudar a cor do cabelo. "Quando eu estava loira, falavam que tava feio, que tava horrível. Agora estou morena, e falam que está feio, que tá horrível. Gente, tá na minha cabeça, não tá na de vocês não. Deixa eu, pelo amor de Deus, só parem, é toda hora. Eu abro o meu direct pra ter o feedback de alguma coisa, e é só desgosto, gente, de verdade. Eu pego uma máquina e raspo no zero, aí vai ser estar bom pra vocês", falou.

"O meu conteúdo é de humor... Eu nem sei, porque é sem graça. Sei lá. O meu conteúdo é a minha vida e eu sou assim. Esse é meu rosto, esse é o meu corpo. Não tem mais o que fazer. Até porque o que tinha de plástica para fazer eu já fiz. Se eu estou me aceitando feia, me aceitem também. Se quiser ver gente bonita, segue essas blogueiras, e não eu", finalizou.