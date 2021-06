Meme com Ana Furtado retorna à web após saída de Faustão da Globo - Reprodução/Twitter

Por iG

Publicado 18/06/2021 08:56

São Paulo - Após a Globo surpreender ao antecipar a saída de Fausto Silva da emissora, a web tratou de comentar possíveis substitutos para o apresentador nesta terça-feira.

O assunto ficou entre os mais comentados do Twitter e os internautas reviveram o meme da apresentadora Ana Furtado como principal substituta da emissora carioca. A web apontou que Tiago Leifert, que assumirá o lugar de Faustão até o fim do ano, tomou o lugar da esposa de Boninho.

Teve internauta indignado, seguidor chateado com o diretor por não colocar a esposa no comando do Domingão e até uma transferência de cargo para Leifert. Será que Ana Furtado foi realmente esquecida no churrasco?

