Vilma Melo no monólogo 'Mãe de Santo'Daniel Leite

Publicado 30/06/2021 22:57

A atriz Vilma Melo vai estrear uma temporada gratuita do monólogo 'Mãe de Santo', nesta sexta-feira (2), às 21h, no YouTube. Escrita por Renata Mizrahi, a partir dos textos e relatos da pesquisadora Helena Theodoro, o espetáculo tem direção do cineasta Luiz Antônio Pilar. O espetáculo terá sessões no canal do Sesc Rio até 25 de julho (sextas, sábados e domingos), sempre às 19h.

'Mãe de Santo' reposiciona o lugar da mulher negra na sociedade. A peça traz, ainda, um posicionamento firme e de orgulho das histórias contadas através das gerações. "Quem são essas pessoas que podem nos contar essas histórias? Exatamente as guardiãs dessa memória que, normalmente, são essas mulheres fortes, guerreiras, que até hoje guardam essa memória que são, por exemplo, os orixás. Então, a importância de falar sobre isso, de trazer isso ao palco, sobretudo hoje, que temos em 2021, pessoas atribuindo o ruim ao negro, vide 'magia negra'. Tudo que é ruim vem do preto. Isso é uma coisa desenvolvida, plantada, isso é coisa pra gente absorver culturalmente e achar que tudo que é ruim vem do preto", explica Vilma Melo.

Primeira atriz negra vencedora do Prêmio Shell, em 2017, ela irá também ministrar a oficina 'Ponto de vista: A criação da encenação individual', onde a proposta é estudar cenas teatrais em monólogos que apresentam o protagonismo feminino.

A oficina, que será feita durante dez encontros entre 13 de julho e 3 de agosto, é destinada para estudantes de teatro, profissionais e interessados em encenação, a partir dos 18 anos.

Serviço:

'Mãe de Santo. Temporada de 2 a 25 de julho, sextas, sábados e domingos, sempre às 19h. Na estreia, dia 2, começa às 21. Duração: Duração: 40 minutos. Classificação: 12 anos. Exibição gratuita e online: www.youtube.com/portalsescrio