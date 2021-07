Ex-Um44k Luan Otten lança música em homenagem ao filho que completou um mês de vida - Divulgação

Por O Dia

Publicado 01/07/2021 09:59

Rio - O cantor e compositor Luan Otten lançou, nesta semana, nas plataformas digitais uma música especial em homenagem ao seu filho recém nascido: "Coisa Certa", escrita em parceria com Lucas Nage e produzida por Filippe Trindade. Pedro Luan Barbosa Neto, filho do cantor e da influenciadora digital Caroline Barbosa, nasceu rodeado de amor e saúde com 50cm e 2,7kg há um mês no Rio de Janeiro.

No dia de seu nascimento, o filmmaker e amigo da família, Marinho, acompanhou todos os passos de Luan e Caroline, desde a chegada ao hospital, o nascimento de Pedro até a primeira vez em que Luan segurou o bebê. Essas imagens emocionantes se transformaram no videoclipe de "Coisa Certa", que foi lançado no dia 28 à noite e em poucas horas já estava no ranking dos clipes mais assistidos do YouTube.

"Estou muito feliz em lançar 'Coisa Certa' pro meu filho, era muito da vontade do meu coração", conta Luan Otten. "Três semanas antes do Pedro nascer, eu entrei em crise porque não conseguia escrever uma música para ele. Logo eu, que já tinha escrito músicas sobre tantas experiências (minhas e de outras pessoas), não estava conseguindo compor para o meu próprio filho. Acabei escrevendo em parceria com o Lucas Nage, mostrei para o meu amigo e produtor Felippe Trindade (que tem o Pedro como sobrinho), ele adorou e entrou nessa conosco. Faltando uma semana para o nascimento, a música ficou pronta."

Sobre ser pai, ele conta: "É uma emoção muito grande. Eu sei que as pessoas estão acostumadas a ouvir que 'é o maior amor do mundo', mas é a mais pura verdade. Nossa família foi abençoada com o nascimento do Pedro, estou apaixonado por ele… vivo sentindo saudades dele! Se estou na praia ou em algum compromisso de trabalho, fico olhando fotos dele no celular, já sentindo falta! Ele uniu ainda mais a minha esposa Carol e eu, estamos felizes demais! O meu filho foi o maior presente que Jesus me deu", finaliza.