Gretchen e seu esposo, Esdras de Souza - fotos Iude Richele

Gretchen e seu esposo, Esdras de Souzafotos Iude Richele

Por Josué Santos*

Publicado 04/07/2021 08:00

Rio - Além da carreira como cantora, dançarina, influenciadora e empresária, Gretchen aumentou seu currículo ao iniciar um novo projeto em fevereiro deste ano. Agora, a artista de 62 anos faz uso de suas experiências pessoais para aconselhar os clientes de sua "mentoria de vida". Seja presencialmente, no "espaço holístico", ou através de videochamadas, a cantora abre um canal direto com o público para ajudar em questões como relacionamentos e autoestima.

fotogaleria

Publicidade

Em entrevista ao DIA, Gretchen relatou como é a sensação de atuar como "coach de vida", apesar repercussão negativa que notícia de seu novo ofício teve entre profissionais da saúde mental, como psicólogos e psiquiatras. "Tem sido incrível você poder ajudar as pessoas a tomarem um caminho, a realizarem seus sonhos, a fortalecerem, a poderem seguir as coisas que eles desejam e que às vezes não tinham coragem", conta a artista.

"O meu espaço holístico oferece várias coisas ao mesmo tempo", explica Gretchen, sobre os serviços oferecidos como reiki e musicoterapia, além do próprio coaching. "É um espaço onde você pode escolher que tipo de de terapia alternativa você faz e não tem nada a ver com a psicologia. Quando é uma patologia, meu marido, sendo musicoterapeuta, tem toda autonomia de atender. E, quando não, nós atendemos pelas outras terapias que são maravilhosas também", garante.

Publicidade

Pessoalmente, Gretchen, nascida como Maria Odete, deixa claro que também faz terapia e reconhece a importância deste serviço até mesmo para os próprios psicólogos, por exemplo. "A gente tem que ter um psicólogo para falar das nossas dificuldades e até para colocar para fora a coisas que não são boas e que a gente tem que jogar para alguém. É nesse momento que entram os nossos terapeutas também."

Beleza e procedimentos estéticos

Publicidade

Aos 62 anos de idade, a dançarina não acredita em um padrão de beleza único e não vê necessidade em esconder os procedimentos estéticos que já fez. "O padrão de beleza cada um faz o seu, né? Eu conheço mulheres gordas que são lindas, que são bem resolvidas, que tem uma autoestima maravilhosa. Assim como eu conheço mulheres magras, esculturais, e que não tem um pingo de autoestima e não conseguem se amar", relata a artista. "Agora, as minhas intervenções, elas, independente de eu ser artista, eu faço porque eu gosto, porque eu me sinto bem, porque eu me amo dessa forma", declarou Gretchen.



Vida de casada

Publicidade

Em seu 18º casamento, Gretchen não hesita ao dizer: "Tá sendo melhor relacionamento da minha vida". Casada com o saxofonista Esdras de Souza, a artista só vê pontos positivos em um relacionamento com outra pessoa do meio artístico. "A gente fala a mesma língua, a gente gosta das mesmas coisas, a gente tem vontade de fazer as mesmas coisas... Não existe prós e contras pra nós, porque nós temos um modo de vida muito parecido", afirma. "Se eu imaginasse que fosse assim, já teria acontecido antes."

Algo que não impediu Maria Odete de subir ao altar foi a pandemia do coronavírus. Gretchen e Esdras selaram a união no dia 30 de setembro de 2020, em Belém, no Pará, cidade natal do músico. Por causa das restrições adotadas no Brasil naquele momento, nenhum dos filhos da cantora compareceram à cerimônia. Mas Gretchen deixa claro que todos são a favor e estão felizes com o relacionamento da mãe.

Publicidade

Internet e futuro pós-pandemia

Ex-participante de "A Fazenda 5", Gretchen é bem consciente de seu título como a "Rainha dos Memes", sendo, inclusive, adepta às imagens que fazem graça com suas cenas na televisão. "Eu amo as minhas figurinhas, os meus GIFs, eu uso em todas as minhas conversas. Quem conversa comigo por WhatsApp já sabe que eu uso muito e gosto muito também", afirma.

Publicidade

Com quase 3 milhões de seguidores no Instagram, a artista acredita que o conteúdo ideal para as redes sociais está naquilo que o público quer ouvir, como as mensagens positivas que são comuns no seu feed. Além disso, para a cantora, seu estilo de vida é o que atrai a multidão de fãs nas redes sociais. "A minha alegria, o meu modo leve de viver, a minha liberdade faz com que eu mantenha os meus seguidores."

Foi o espaço virtual que Gretchen usou para compartilhar a boa notícia de quando tomou tanto a primeira quanto a segunda dose da vacina contra a covid-19. Imunizada, a cantora espera que todos se vacinem para que a vida volte ao normal. Fora isto, ela conta que não tem grandes planos para o "pós-pandemia" pois já se encontra satisfeita com sua vida pessoal neste momento.

Publicidade

"Planos para o futuro nós não temos. Nós não fazemos planos, a gente faz com que o universo nos entregue o futuro que ele achar melhor pra nós. Na vida pessoal, não tenho nem o que falar, né? A realização na nossa vida independe da imunização. Meu casamento é maravilhoso, eu tenho um relacionamento estável, de muito amor, de muita cumplicidade, enfim, estou vivendo o melhor momento da minha vida."

*Estagiário sob supervisão de Juliana Pimenta.