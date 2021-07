Matheus e Kauan lançam novo EP 'Expectativa X Realidade' - Divulgação

Por Josué Santos*

Publicado 06/07/2021 08:00 | Atualizado 06/07/2021 11:57

Rio - A dupla sertaneja Matheus e Kauan presenteou seus fãs, no início deste mês, com o novo EP "Expectativa X Realidade", que marca o primeiro lançamento "não-single" dos cantores em 2021. As seis músicas que compõem o disco, gravado ao vivo em Goiás, faziam parte de um projeto inicial dos irmãos de gravar um DVD com 17 canções. Mas, com a covid-19, o formato teve que mudar e os goianos explicaram a estratégia utilizada para entregar novos sucessos para o público, considerando as restrições causadas pela pandemia do coronavírus.

"Nesse trabalho específico, a gente resolveu gravar seis faixas. Nós tínhamos um projeto muito grande, porém, pela pandemia, não deu certo e a gente resolveu deixar um pouco mais para frente. E, aí, a gente apostou nesse novo formato (EP)", explica Kauan. Antes do EP chegar às plataformas digitais, a dupla já havia divulgado uma prévia do que viria pela frente com as músicas "Vagabundo" e "Viciado", que foram feitas em parceria com Zé Vaqueiro e Tierry, respectivamente. "Eu acho que, dessa forma, a gente consegue alimentar muito mais a nossa nossa carreira e estar sempre lançando coisa nova", acrescenta Matheus, sobre os EPs.

Por outro lado, o mais novo trabalho da dupla também indicou que os irmãos ainda são grandes adeptos aos álbuns mais longos. "A gente tenta contar o máximo de histórias possíveis e uma música é sempre diferente da outra, então a gente se apegou muito no lance do álbum", confessa Matheus.

Para Matheus e Kauan, a indústria musical está passando por mudanças na forma como artistas lançam suas canções e, também, no modo como os fãs consomem o conteúdo. A internet e as redes sociais têm, atualmente, um importante papel na divulgação dos trabalhos. Além disso, o público não tem mais o costume de escutar um álbum inteiro como acontecia antigamente. Segundo um levantamento feito pela plataforma de streaming Deezer, 60% dos brasileiros entrevistados escuta menos álbuns completos do que há cinco ou 10 anos atrás.

Por outro lado, o sertanejo é um dos gêneros que ainda se saem bem com projetos de maior extensão. Em 2019, oito dos 10 álbuns mais escutados eram classificados como sertanejo, sendo a lista encabeçada por Marília Mendonça, enquanto Matheus e Kauan não ficavam muito atrás, na quarta posição, com o disco "Tem Moda Pra Tudo".



Meme no título e viralização

E a estratégia de trazer uma linguagem da internet, "Expectativa X Realidade", para o nome do álbum deu certo. No dia seguinte ao lançamento do EP, o ex-BBB Arthur Picoli fez questão de publicar um vídeo dançando a música e fazendo as coreografias características do vídeos curtos de plataformas como TikTok e Instagram.

Apesar da letra apelativa, os irmãos deixam claro que não escreveram a canção com um foco específico nas mídias digitais. "A gente não faz pensando em ser um viral, mas é uma gíria que todo mundo usa, faz parte do cotidiano", explica Kauan. "São coisas que nós podemos usar a nosso favor", completa Matheus, que também acredita no benefício em ter uma canção estourando nas redes sociais, assim como nas próprias plataformas de música.

Mais importante que uma letra "chiclete", Matheus e Kauan querem que músicas contem histórias com as quais o público possa se identificar. "A música tem que falar do cotidiano das pessoas, o que elas vivem no dia a dia, né? Acho que a nossa música tem essa identidade, sempre teve", afirma Matheus. "Eu tenho certeza de que as pessoas que nos acompanham há muito tempo vão saber disso: cada música conta uma história diferente e ela tem começo, meio e fim. A gente se preocupa muito com isso e eu acho que as pessoas vão conseguir entender também, mais uma vez, nossas narrativas", garante.

*Estagiário sob supervisão de Tábata Uchoa.