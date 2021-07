Após polêmica, Juliana Paes é vacinada contra a covid-19 - Ag. News

Por O Dia

Publicado 06/07/2021 11:31

Rio - Juliana Paes, de 42 anos, tomou a primeira dose da vacina contra a covid-19 na segunda-feira. A atriz postou uma foto do momento nas redes sociais e comemorou a imunização. "Vacina! Uhu", escreveu Juliana na legenda da imagem.

Recentemente, Juliana Paes se envolveu em uma polêmica ao dizer que não toma partido e prefere não se posicionar sobre a situação do país e o atual governo. As declarações da atriz causaram revolta nas redes sociais, já que o país conta com mais de 500 mil mortes pela doença.