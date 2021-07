Nicolas Cage pediu anulação do casamento - AFP

Por O Dia

Publicado 08/07/2021 15:52 | Atualizado 08/07/2021 15:54

A atriz Tiffany Haddish contou, em uma entrevista ao site "NPR", que seu primeiro orgasmo foi vendo a um filme de Nicolas Cage. Segundo a comediante, ela foi ao cinema ver "A Outra Face", no qual o ator contracena com John Travolta, e o momento aconteceu.

"Foi meu primeiro grande O", disse Haddish.

Anos depois, Haddish e Nicolas trabalharam juntos no novo filme "The Unbearable Weight of Massive Talent" e que acabou contando ao colega de cena sobre o acontecimento. O longa estreia em 2022.

"Foi um debate. Devo dizer isso a Nicolas Cage? Isso é inapropriado. Eu não quero que ele me processe por assédio sexual, mas eu tenho que dizer a ele", revelou

"Dava para ver que ele estava ficando irritado e eu fiquei tipo: 'Olha, estou realmente intimidada por você e preciso te contar uma coisa'", disse ela. "'Eu tenho que te contar essa história, cara, e assim que eu contar essa história vai ficar tudo bem'", confessou.

Segundo a atriz, ela foi com o namorado ao cinema e as coisas esquentaram. Quando ela abriu os olhos, deu de cara com Nicolas, na tela, a "encarando".

"Como eu estava alcançando [o orgasmo] em um momento importante que eu nunca tinha experimentado na minha vida. Eu abro meus olhos, e os olhos de Nicolas Cage estão olhando nos meus olhos super grandes".

"Então, agora estou de pé em frente a este homem com aqueles mesmos olhos grandes. Tudo em que consigo pensar é no cara com quem fui ao cinema e como estávamos nos beijando e então aquela sensação, e então como me sinto estranha ao lembrar disso na frente dele", brincou. Tiffany afirmou que Nicolas caiu na gargalhada ao saber da história.







