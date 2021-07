Grupo do Centro de Teatro do Oprimido em cena - Panm Nogueira

Publicado 08/07/2021 16:49

Rio - Os grupos teatrais do Centro de Teatro do Oprimido (CTO), fundado pelo saudoso diretor Augusto Boal, na Lapa, vão participar da IX MITO (Mostra Internacional de Teatro do Oprimido) em Maputo, capital de Moçambique. O evento acontecerá entre os dias 12 e 16 de julho nas redes sociais da renomada instituição moçambicana.

Organizada pelo CTO-Maputo, a mostra celebra os 20 anos deste núcleo cultural e conta com grupos e participantes de Moçambique, Holanda, Brasil, Índia, EUA e França. Na programação, o Cor do Brasil apresenta a peça 'Suspeito', e estão incluídas ainda as rodas de conversas 'Racismo e Saúde Mental' e 'Teatro das Oprimidas nas Diásporas'.