Escultura da exposição 'Tesouros dos Nossos Ancestrais' - Divulgação

Escultura da exposição 'Tesouros dos Nossos Ancestrais'Divulgação

Por O Dia

Publicado 08/07/2021 17:06

Rio - A história de Oduduwa e de seus descendentes poderá ser apreciada pelo público a partir desta sexta-feira (9), graças uma iniciativa do Rei Ooni de Ifé, na Nigéria, que, através do projeto 'Tesouros dos Nossos Ancestrais', exibirá 27 esculturas de seu acervo exclusivo.



O objetivo da ação é aproximar culturas, auxiliando o povo brasileiro e o resto do mundo, a conhecer melhor suas origens, heranças, histórias e até feições, possibilitando este intercâmbio cultural entre povos irmãos, trabalho que vem sendo feito de forma intensa pela Casa Herança de Ododuwa, instituição localizada no Rio e que desenvolve este trabalho através de cursos e palestras.



Iniciado no mês de abril, o projeto exibiu rodas de conversas sobre temas relevantes na construção da identidade preta e culminará com a exposição virtual. Antecedendo a mostra, haverá uma entrevista no canal oficial do YouTube com o rei Ooni de Ifé, atualmente a maior autoridade tradicional e religiosa do povo iorubá, que originariamente habitava o Reino de Ifé e reinos ao redor, áreas atualmente do Benin e da Nigéria.



Nela, ele fala da importância em manter os laços de fraternidade entre os povos irmãos, além da relevância histórica das peças que chegaram a ser extraviadas do continente africano durante o processo de colonização dos séculos XIX e XX. Devidamente restaurado, parte do acervo estará disponível para o público no site da Casa Herança de Oduduwa.



Dividida em duas galerias temáticas: Áse e Orí, a mostra parte de princípios da filosofia iorubá, provocando uma reflexão sobre as peças de arte da coleção do Rei de Ifé a partir de conceitos filosóficos e estéticos que estão presentes no cotidiano da sociedade iorubá.



“Não existe caminho possível para o futuro da humanidade sem olhar para o continente africano e compreender o legado que nossos ancestrais nos deixaram. Sem dúvida, é essa herança que irá auxiliar a construirmos juntos um mundo melhor para todos. Nossos ancestrais deixaram conhecimentos vitais para os problemas da humanidade e tenho certeza de que o futuro é ancestral”, conta Ooni de Ifé.





Serviço:

Exposição virtual Tesouros dos Nossos Ancestrais. Data: a partir de sexta-feira, dia 9, a partir das 20h. Local: www.herancadeoduduwa.com.br