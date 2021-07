3030 e Jade Baraldo - Divulgação/ Mari Patriota

3030 e Jade BaraldoDivulgação/ Mari Patriota

Por O Dia

Publicado 10/07/2021 16:16 | Atualizado 10/07/2021 16:16

Após uma pausa nos lançamentos inéditos, 3030 está de volta com mais um som. Ao lado da Jade Baraldo, ex-The Voice Brasil e dona do hit ‘Brasa’, eles anunciam a faixa "Afrodite", que chega em todas as plataformas digitais nesta sexta-feira (09). Com mais de 1,4 milhão de ouvintes mensais, eles apostam na nova produção que mistura o pop, o trap, o rap acústico e o brega em uma sonoridade lenta e sensual. Bruno Challes,Rod, LK e Jade preparam também um videoclipe para impulsionar a divulgação do single, que conta com muita sedução, provocação e sensualidade.

"Queríamos que o clipe conversasse com a música. A composição traz muita sensualidade e não tinha como o clipe ser diferente. Nossa conexão com a Jade fluiu muito bem e todos estavam super à vontade em cena. Inclusive, no início das gravações achamos que podia esquentar um pouco mais, até. A gente achou que as cenas estavam meio frias e falamos: ‘vamos fazer uma parada com mais ação’. Foi algo que partiu de nós mesmo, toda essa sensualidade do clipe." conta Bruno.

“A música ‘Afrodite’ foi feita em 2019, um ano que estávamos fazendo muitas parcerias, muitas experimentações com vários ritmos. A gente já conhecia a Jade e gostava muito do trabalho dela. Estávamos meio que flertando querendo essa participação aí. Foi uma coisa natural. Um dia marcamos, ela chegou lá no estúdio e flui.” conta LK.



O 3030 já é conhecido por misturar diversos estilos musicais em suas produções e, ‘Afrodite’ acompanha a personalidade artística do trio de rap. Com 6 álbuns de estúdios lançados e diversos singles de sucessos, o lançamento inédito com participação da Jade Baraldo chega para o público após uma série de lançamentos em acústico.



“Sempre admirei o trabalho do 3030, então trabalhar com eles foi incrível. A gente já se conhecia e estávamos querendo fazer esse feat acontecer há um tempo.” contou Jade.