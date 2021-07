Adriano Imperador é vacinado contra a covid-19

Rio - Adriano Imperador, de 39 anos, recebeu a primeira dose da vacina contra a covid-19, na Cidade das Artes, Zona Oeste do Rio, na tarde desta terça-feira. O ex-jogador fez sucesso no local e tirou muitas fotos com os profissionais que estavam aplicando a vacina. Adriano também comemorou a vacina nas redes sociais. "Primeira dose kkk", escreveu na legenda das imagens.

