Publicado 15/07/2021 08:25 | Atualizado 15/07/2021 08:26

Rio - Giovanna Ewbank está curtindo bastante o verão europeu. A atriz está morando em Portugal com a família e postou no Instagram uma foto em que aparece se divertindo na praia com a filha mais velha, Titi, e Luisa, amiguinha dela e filha da atriz Fernanda Rodrigues. "Praia das meninas", escreveu Giovanna na legenda da foto.

As três aproveitaram a Praia de São João da Caparica, em Almada. Bruno Gagliasso, marido de Giovanna Ewbank, está na Espanha a trabalho e não participou do dia na praia. As gravações de Gagliasso para uma nova série da Netflix devem acontecer até meados de setembro, na Espanha. Como os dois países são bem próximos, o ator aproveita para visitar a família nas folgas.