Grupo 3YE - Divulgação

Grupo 3YEDivulgação

Publicado 15/07/2021 13:20 | Atualizado 15/07/2021 13:21

Rio - A girlband de k-pop 3YE, formada por YUJI, YURIM e HAEUN, chega à América Latina para um show virtual. No dia 31 de julho, às 20h, os fãs brasileiros, que representam a maior parcela do público da banda, poderão conferir a apresentação inédita.

Seu single de estreia, [DMT], chegou aos aplicativos de música em maio de 2019, obtendo uma grande repercussão seguido pelas canções [OOMM] em setembro de 2019, [QUEEN] em fevereiro de 2020. O primeiro álbum [TRIANGLE] em abril de 2020 foi a consagração das artistas que conquistaram fãs do mundo inteiro com seu K-POP repleto de cores próprias e interpretação diferentes da cena tradicional do gênero. Atualmente, a 3YE trabalha o single “STALKER”, que foi lançado em abril de 2021.

YUJI, YURIM e HAEUN também já ganharam o Prêmio ROOKIE DO ANO nos prêmios KY STAR AWARDS em 2019 e, no mesmo ano, o Sharing News Chairman's Award na 14° edição do Korea Sharing Special Awards.

O show virtual, que acontecerá pela plataforma Mais Vivo, começará às 20h (horário de Brasília). Os ingressos podem ser adquiridos pela PassLinee e custam a partir de R$ 25