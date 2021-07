Illy - Divulgação

Rio - "No espelho dor. No escuro dor. No silêncio dor. Dói a felicidade". Os versos de "O que me cabe", single que Illy lança nesta sexta-feira, são extremamente sofridos, fazendo a faixa ser uma daquelas de cortar o coração. Justamente por isso, a baiana escolheu o universo do arrocha para ambientar o cartão de visitas do seu terceiro álbum de estúdio.

Composta por Adriana Calcanhotto e produzida por Guilherme Lirio, a faixa chega nos aplicativos de música através do selo Alá com distribuição da Altafonte. Até o final do ano, a cantora planeja lançar um single por mês. O álbum completo está previsto para o início de 2022.

"Cada palavra da letra desta música dói lá no fundo. Por isso a gente pensou em trazer pra sofrência, com células da bachata e inspiração no arrocha da Bahia, mais especificamente em Silvanno Salles", conta Illy. " É difícil realizar que Adriana fez uma música para eu gravar. Achei ela tão linda que prontamente virou título e deu todo o rumo do disco", adianta.

O projeto tem direção artística da própria Illy, que escolheu 11 diferentes produtores para as 13 músicas. Além de Lirio, Ana Frango Elétrico, Iuri Rio Branco Kassin, Marcelo Costa, Guto Wirti, Pupilo, Moreno Veloso, Gabriel Loddo, Paulo Mutti e Marlon Sette compõem o time. A mixagem fica por conta de Michael Brauer, engenheiro de som que tem no currículo nomes como Aretha Franklin, Rolling Stone e Coldplay.