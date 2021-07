MC Melody e Rachel Rossette - Divulgação

Publicado 16/07/2021 14:02 | Atualizado 16/07/2021 14:04

Rio - Rachel Rossette, cantora e compositora americana, está chegando ao mercado brasileiro! A jovem lança, nesta sexta-feira, seu mais novo single em parceria com a cantora Melody: "Gringa no Rio". Este é o quinto single do seu futuro EP, "Gringa no Rio", que será lançado em breve. Faixa foi composta por Rachel e vem acompanhada de um videoclipe que já está disponível no canal do YouTube da Melody.



Rachel contou um pouco sobre a inspiração para a música "Gringa no Rio". "Essa música fala de como conheci meu marido - que é brasileiro - e como me apaixonei por ele e pelo Brasil. Nunca me conectei muito bem romanticamente com caras nos Estados Unidos, e quando conheci o Thiago, deu pra sentir algo diferente. Muita coisa que depois percebi que vinha da cultura brasileira. Ele era muito mais animado e meio doido (haha!) - Eu amei! E a primeira vez que ele me levou para o Rio, eu fiquei tipo: 'Eu tenho que morar aqui!' porque era tão lindo e as pessoas eram tão simpáticas e amigáveis. Daí veio a inspiração para 'Gringa No Rio'! O Brasil realmente conquistou meu coração e estou muito animada para começar minha carreira aí", contou.

Antes de "Gringa no Rio", a cantora lançou "Você me Ganhou", "Só Quero Dançar", "Solteira" e "Eu Gosto".