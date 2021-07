Elana e Viegas desembarcam no aeroporto de Congonhas, em São Paulo, na tarde desta sexta-feira - Ag. News

Elana e Viegas desembarcam no aeroporto de Congonhas, em São Paulo, na tarde desta sexta-feiraAg. News

Publicado 16/07/2021 15:03

Rio - Elana e Viegas desembarcaram juntos no aeroporto de Congonhas, em São Paulo, na tarde desta sexta-feira. Os dois ex-participantes de "No Limite" gravaram, na quinta, o clipe da música "Pra Voar", no Rio.

fotogaleria

Publicidade

Os "shippam" o casal desde que eles participaram do "No Limite", mas apesar dos rumores de namoro, Elana e Viegas negam que tenham um relacionamento amoroso. Elana e Viegas faziam parte da mesma tribo, a Carcará, no reality show da Globo.