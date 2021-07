Willow Smith - Reprodução Internet

Publicado 18/07/2021 11:49

Estados Unidos - Willow Smith, filha de Will Smith, deixou seus fãs surpresos ao raspar o cabelo durante um show realizado neste sábado. A performance, que foi toda transmitida pelo Facebook, tinha como objetivo principal promover o novo álbum da cantora, "Lately I Feel Everything".



O corte de cabelo aconteceu durante a performance de "Whip My Hair", maior sucesso de Willow - que já teve sua vida amorosa exposta algumas vezes. Enquanto tocava guitarra, ela teve seu cabelo raspado por um profissional. A performance chamou atenção dos fãs, que logo começaram a comentar nas redes sociais, fazendo do momento um dos mais comentados do Twitter deste domingo.

O novo trabalho conta com colaborações de artistas como Avril Lavigne e Travis Barker, baterista da banda Blink-182 e namorado de Kourtney Kardashian.

