Publicado 20/05/2021 21:46 | Atualizado 20/05/2021 21:47

Camilla de Lucas surpreendeu os seguidores ao surgir com o cabelo curtinho. O registro foi feito nos bastidores de uma produção.

"Quem é ela?", brincou Camilla ao mostrar um dos looks do ensaio.

"A mulher pode e deve usar o cabelo que ela quiser. Minha negritude jamais deve ser descartada pelo cabelo que uso. Seja liso, ondulado, cacheado ou crespo... minha fala foi: eu amo meu cabelo crespo e aceito. Mas também me aceito como mulher livre!", começou Camilla.

"Não aceito e nunca vou aceitar nenhum comentário discriminando qualquer tipo de cabelo que seja, e lutar contra a discriminação do crespo não me impede de usar o que eu quiser! Não confundam! Estudem e pesquisem. Não me limitem!", finalizou a influenciadora.