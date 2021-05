Camilla de Lucas Reprodução/Instagram

Por O Dia

Publicado 18/05/2021 14:49 | Atualizado 18/05/2021 14:49

Rio - A vice-campeã do "BBB21", Camilla de Lucas, se manifestou nas redes sociais sobre os comentários que recebe por usar perucas de diversos tipos de cabelo, que vão de "laces" cacheadas a lisas. Nesta terça-feira (18), a influenciadora compartilhou mais fotos de seu ensaio para a revista Elle Brasil e, na legenda, reafirma o amor por seu cabelo natural, enquanto defende sua liberdade para cuidar do próprio visual.

fotogaleria

Publicidade

"A mulher pode e deve usar o cabelo que ela quiser. Minha negritude jamais deve ser descartada pelo cabelo que uso. Seja liso, ondulado, cacheado ou crespo... minha fala foi: eu amo meu cabelo crespo e aceito. Mas também me aceito como mulher livre!", começou Camilla.

"Não aceito e nunca vou aceitar nenhum comentário discriminando qualquer tipo de cabelo que seja, e lutar contra a discriminação do crespo não me impede de usar o que eu quiser! Não confundam! Estudem e pesquisem. Não me limitem!", finalizou a influenciadora.

Publicidade

Camilla recebeu diversas críticas de internautas depois de apoiar João Luiz, durante o "BBB21", quando Rodolffo comparou o penteado black power do professor a uma peruca de "homem das cavernas". A ex-BBB já explicou que faz uso de perucas enquanto passa por uma transição capilar e garante que, em breve, voltará a exibir seu cabelo natural.