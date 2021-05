Camilla de Lucas em ensaio conceitual para a Revista Elle Brasil Reprodução Instagram/Pedro Pinho

Por O Dia

Publicado 17/05/2021 16:12

Camilla de Lucas, vice-campeã do 'BBB 21', continua colhendo os louros de sua participação no reality da Globo. Nesta segunda-feira (17), a influenciadora digital compartilhou com os fãs suas primeiras imagens do ensaio conceitual que ela fez para ser capa da edição de digital da revista Elle Brasil. "Meeeeeu Deus, olha quem tá estrelando a capa da #ELLEView , edição digital da @ELLEBrasil", comemorou a ex-sister.